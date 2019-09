Maria, filha de Eunice Munõz, morreu esta quinta-feira

O mundo perde uma alma feliz... é com profunda tristeza que partilho o falecimento da minha Mãe. Na impossibilidade de contactar todos individualmente, comunico que o velório da Mãe será amanhã (sexta feira 13) a partir das 17horas na Igreja de Santa Isabel (entre Campo de Ourique e Rato). Sendo a cremação no dia seguinte. ♥️

