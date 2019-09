Turquia. Explosão de bomba faz quatro mortos e 13 feridos

A explosão de uma bomba, no sudeste da Turquia, em Diyarbakir, provocou a morte de quatro pessoas, esta quinta-feira, segundo a Reuters. A bomba foi colocada numa estrada e explodiu depois da passagem de um carro, segundo o governador de Diyarbakir.

O ataque ocorreu por volta das 18h. De acordo com as autoridades locais, apesar de o ataque não ter sido reivindicado, existem suspeitas que tenham sido militantes do Partido Trabalhista do Curdistão (PKK), uma "organização terrorista separatista", a realizar o ataque.

Além das vítimas mortais, 13 pessoas ficaram feridas devido à explosão. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan garantiu que o Governo fará de tudo para deter os responsáveis pelo “ataque terrorista”.