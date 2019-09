André Ventura deixa mensagem a Assunção Cristas | VÍDEO

O líder do Chega, André Ventura, decidiu enviar uma mensagem a Assunção Cristas, do CDS-PP. O político, em tom de brincadeira, apareceu à porta do CDS-PP, em Santarém, com uma "prenda" para a presidente do CDS.

Com um saco proveniente de uma loja local, onde está escrito a caneta "não à contrafação", Ventura diz ter decidido oferecer um "produto nacional, comprado legalmente e legitidamente" a Assunção Cristas, para a incentivar a não comprar produtos contrafeitos. Recorde-se que, na semana passada, a líder do CDS foi à feira da Senhora da Hora e decidiu comprar uns ténis "de marca" por cinco euros.

O líder do Chega afirma que a presidente do CDS deveria deixar de "ir ao mercado paralelo" visto estar a "dar péssimos exemplos ao país". Durante o vídeo, Ventura mostra a mala portuguesa que pretende oferecer a Cristas e garante que a fatura vai ser entregue na sede do CDS.

"É importante que se perceba isto: Ou se é de direita ou não se é de direita. E ser de direita e andar a comprar roupa ou calçado no mercado e na contrafração é o pior exemplo que podemos dar ao país" remata André Ventura. "Não vamos desistir disto, nem deixar de dizer isto às pessoas" finalizou.