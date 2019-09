Matilde vai ser operada esta sexta-feira

Matilde, a bebé de cinco meses que sofre atrofia muscular espinhal do tipo 1, vai ser operada esta sexta-feira, contudo a cirurgia não está relacionada com a doença préexistente ou com a toma do zolgensma, o medicamento inovador que o tomou há vários dias.

A informação foi avançada pelos pais numa publicação do Facebook. A bebé foi submetida a um TAC e a uma ressonância, depois de os progenitores terem reparado em alterações nos olhos e na cabeça de Matilde.

Os exames destinavam-se a despistar uma possível pressão intracraniana, que afinal acabou por ser confirmada, ou seja o liquido cefalorraquidiano não estava a circular normalmente, os médicos consideram que tal situação se pode ficar a dever à existência de um quisto congénito.

Na publicação no Facebook, os pais fazem questão de sublinhar que o aparecimento do quisto não está relacionado com a atrofia muscular espinhal do tipo 1, nem com o tratamento com o zolgensma, e sublinham que Matilde tem estado sempre a reagir bem à medicação.

Os progenitores revelam ainda estar muito angustiados, mas otimistas.