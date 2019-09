Seguranças da IKEA de Alfragide ameaçados com arma de fogo

O homem, com idade compreendida entre os 30 e os 40 anos, ameaçou dois seguranças da IKEA de Alfragide na passada terça-feira. O homem, que já não era a primeira vez que era avistado no interior do mesmo espaço, foi abordado por dois seguranças à saída.

Ao passar pelas caixas sem comprar nada, os trabalhadores pediram ao homem que abrisse a mala, dentro da qual descobriram uma arma de fogo. Apesar de não ter mostrado resistência em abrir a mala, o suspeito acabou por ameaçar os seguranças, conseguindo desta forma escapar.

O incidente não colocou quaisquer clientes em risco de vida, porém, o homem continua a ser procurado. Por ter na sua posse uma arma de fogo, o caso está agora entregue à PSP.