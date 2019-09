Google Maps ajuda a resolver mistério com quase 22 anos

Um morador do bairro de Wellington, no estado da Flórida, ajudou a resolver um mistério que data a 7 de novembro de 1997. Enquanto pesquisa no Google Earth, o americano viu, numa fotografia de um lago, aquilo que lhe parecia um carro submerso num lado.

Depois de contactar um morador, que, segundo a CNN, não quis ser identificado, a “equipa” usou um drone pessoal e confirmou aquilo que parecia ser: o carro, “fortemente calcificado”.

O segundo homem acabou por contactar a polícia de Palm Beach, que confirmou esta terça que os restos mortais encontrados dentro do carro correspondiam a William Moldt.

Moldt, com 40 anos na altura, terá sido pela última vez avistado a entrar no carro, sozinho e aparentemente sóbrio, depois de ter ligado à namorada a dizer que ia para casa.