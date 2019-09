Tempestade que afeta sul de Espanha está a dirigir-se para Portugal

As chuvas torrenciais que já levaram à morte pelo menos quatro pessoas no sul de Espanha está a dirigir-se para Portugal, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A meteorologista Ângela Lourenço afirmou à TSF que a depressão Dorian irá "mover-se um pouco para a região de Portugal" e os efeitos irão começar a sentir-se a partir de sábado e até segunda-feira.

É esperado que os efeitos em Portugal sejam muito menores do que os sentidos em Espanha, no entanto é expectável que ocorra uma "situação de trovoada a partir da tarde de amanhã, bem como precipitação", acrescenta a especialista.

Apesar do IPMA considerar que os efeitos da tempestade sejam sentidos no país até segunda-feira, o Instituto avisa a população que irá haver lugar também para "tempo quente e seco nos próximos dias", "com uma ligeira melhoria a partir de domingo".

No sul de Espanha, quatro pessoas morreram e mais de três mil foram retiradas das suas casas, devido à tempestade. As zonas mais afetadas pela depressão Dana é a região de Múrcia, Valência e Alicante, onde foram registadas várias perturbações a nível de congestionamento nas estradas, o encerramento de escolas e vários prejuízos materiais.

As regiões encontram-se sob alerta vermelho de mau tempo e esta já foi considerada a pior tempestade a atingir o país em mais de 100 anos.