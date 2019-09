Marginal irá estar encerrada este domingo

Como alternativa, as autoridades aconselham a utilização da Autoestrada 5 (A5) ou “arruamentos interiores”.

O troço da avenida Marginal (EN6) que liga Oeiras a Algés vai estar encerrado no domingo, entre 08:00 e as 13:00. Em causa está a realização do evento "Marginal Sem Carros", um evento que se realiza anualmente e que pretende sensibilizar a população à utilização de transportes públicos.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) lançou um comunicado esta sexta-feira, onde explica que o corte do tráfego rodoviário irá ocorrer entre o Alto da Boa Viagem, em Caxias, e a Rotunda de Carcavelos, junto à praia da Torre. Como alternativa, as autoridades aconselham a utilização da Autoestrada 5 (A5) ou “arruamentos interiores”, pode-se ler na nota.

Esta semana é a Semana Europeia da Mobilidade, onde é celebrado o Dia Europeu sem Carros, o que ajudou na escolha da data por parte das autoridades, para proceder à medida de sensibilização.