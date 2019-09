Seis bombeiros e um civil feridos em incêndio na Sertã

Às 19h50 estavam no terreno a combater as chamas 470 operacionais, apoiados por 138 viaturas e seis meios aéreos.

Seis bombeiros ficaram feridos durante o combate ao incêndio que está a lavrar no concelho da Sertã, no distrito de Castelo Branco. Um civil também ficou ferido com as chamas, citando a TVI24.

Às 19h50 estavam no terreno a combater as chamas 470 operacionais, apoiados por 138 viaturas e seis meios aéreos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco, não se sabe a gravidade dos ferimentos mas estes estão a ser assistidos no Centro de Saúde da Sertã, citado pela agência Lusa.

O incêndio deflagrou pelas 14h50 na localidade de Marmeleiro, concelho da Sertã.