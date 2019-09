Atriz de Donas de Casa Desesperadas, Felicity Huffman condenada a 14 dias de prisão

A atriz Felicity Huffman, conhecida pelo seu papel em “Donas de Casa Desesperadas”, foi condenada esta sexta-feira a 14 dias de prisão, pelo envolvimento num esquema de corrupção universitária.

A atriz irá ter de pagar também 30 mil dólares e terá de cumprir 250 horas de serviço comunitário. Depois dos 14 dias de prisão, Huffman ficará um ano em liberdade condicional. Após cumprido o tempo de prisão, Felicity Huffman ficará um ano em liberdade condicional.

Recorde-se que a atriz americana Felicity Huffman foi uma dos 33 pessoas acusadas de pagar elevados subornos para conseguir com que os filhos entrassem em universidades reconhecidas mundialmente. A atriz admitiu ter pago 15 mil dólares para ter alguém a corrigir secretamente as respostas de sua filha no exame de admissão à universidade.