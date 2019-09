Campanha do PS é a mais cara

Tal como acontece nas legislativas do Continente, o PS é o partido que apresenta o orçamento mais elevado para a campanha às eleições regionais. E, também na Madeira, o PSD é o segundo partido que estima gastar mais.

Os socialistas contam gastar 370 mil euros, de acordo com os orçamentos entregues pelos partidos à Entidade das Contas e Financiamentos Político. Mais 25 mil euros do que na campanha para as regionais de 2015, quando foram gastos 345 mil euros. E mais 88 mil euros do total da despesa para a campanha de 2011, que não ultrapassou os 282 mil euros. Ainda assim, são valores que ficam bem abaixo da despesa feita pelo PS para a campanha de 2007, com valores que ultrapassaram os 967 mil euros. O orçamento entregue pelo PS ao Tribunal Constitucional revela que a maior fatia da despesa total da campanha será canalizada para folhetos, comunicação na internet e em ações de propaganda. Para estas iniciativas, o PS prevê uma verba acima dos 120 mil euros. Somam-se 111 mil euros em comícios e espetáculos.

O PSD prevê uma despesa de 360 mil euros para as regionais. Menos dez mil euros do que a despesa prevista pelo PS. O valor previsto pelos sociais-democratas para as eleições deste ano é menos de metade face aos 846 mil euros gastos pelo PSD nas regionais de 2015. Entre as várias rubricas do orçamento do PSD, os cartazes e telas é para onde vão ser canalizadas mais verbas, com uma despesa superior a 98 mil euros. Segue-se os comícios e espetáculos com um orçamento previsto na ordem dos 65 mil euros.

No total, são 17 os partidos e coligações que se apresentam às urnas no dia 22 deste mês, disputando 47 lugares na Assembleia Regional da Madeira. Somando todos os orçamentos entregues no Tribunal Constitucional, a despesa prevista para a campanha ultrapassa 1.3 milhões de euros.

