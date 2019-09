Ex-jogador do Benfica 'ataca' Jorge Jesus

Argel, jogador que passou cinco época ao serviço do Benfica, falou sobre o percurso de Jorge Jesus enquanto treinador do Flamengo. Para o treinador do CSA “cada um fala o que pensa”.

"No futebol, cada um fala o que pensa. É uma questão de interpretação. Eu conheço o Jorge [Jesus], trabalhei contra ele em Portugal. Ele trabalhou em vários clubes pequenos lá até chegar a trabalhar no Benfica. Eu acho que o futebol brasileiro tem espaço para todos os treinadores. Esse tipo de comparação, acho que não vale a pena comentar, até porque o Jesus, se olharem, só ganhou o campeonato português, com o Benfica. Eu já joguei cinco temporadas no Benfica e é obrigação de qualquer treinador e qualquer jogador"