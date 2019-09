Turistas ficaram presos no miradouro do Cristo Rei em Almada

Em causa está uma avaria no elevador

Um grupo de visitantes ficou retido, este sábado, no topo do Cristo Rei, em Almada, após uma avaria no elevador de acesso.

Em declarações à SIC Notícias, alguns visitantes alegam que ficaram retidos no miradouro cerca de três horas, uma vez que, além da avaria no elevador, a porta de emergência encontrava-se trancada.

"A porta não abria, penso que seria uma avaria no sensor. Depois acho que simplesmente retiraram o sensor e abriram a porta manualmente", disse um turista.

À SIC, a administração do Santuário negou que os turistas tenham ficado retidos três horas, alegando que o problema ficou resolvido em pouco mais de hora e meia e que a porta de emergência não estava trancada.

A administração adiantou ainda que as saídas de emergência foram inspecionadas na semana passada.

A maioria dos visitantes eram turistas e muitos pediram a devolução do dinheiro dos bilhetes.