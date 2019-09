Ludmilla e Luana Piovani trocam farpas: "Tens que te tratar, mulher"

Luana Piovani está no centro de mais uma polémica no Brasil, desta vez com a cantora Ludmilla.

De acordo com a imprensa brasileira terá sido a atriz, que atualmente vive em Portugal, a dar azos à discussão, depois de tecer comentários sobre o facto de uma música de Ludmilla ter sido escolhida para tocar no desfile de lingerie de Rihanna durante a Semana da Moda de Nova Iorque.

"Tanta coisa boa para tocar... Cansada do óbvio brasileiro pouco sexy, vulgar e apelativo", escreveu Luana Piovani nas redes sociais.

A cantora brasileira não gostou do que leu e decidiu responder à letra. "Querida Luana, estou a ver essas tuas palhaçadas na Internet há tempos e estava até com pena da tua situação. Já passaste dos limites, eu não sei qual é o teu projeto para ganhar biscoitos no futuro, mas só sei que não quero participar nele, porque com isto tudo que andas a fazer, parece um grande espetáculo de horrores para alcançar um grande número de seguidores e um mísero segundo de atenção, eu disse mísero", afirmou, revelando depois um lado mais pessoal da atriz.

"Conheci-te pessoalmente e posso falar com todas as letras que não és nada do que publicas, nada. O dia em que eu te vi estavas triste, sozinha num canto da casa, nem os teus filhos estavam perto de ti. Achei triste até comentei com a minha mãe, agora vendo de fora, o motivo disso tudo talvez seja a tua vida frustrada, tens que te tratar, mulher", continuou.

"Estás magoada, amargurada com a vida, e queres azedar a vida dos outros. Estás a falar do meu género musical, da minha arte, do sustento da minha família", disse ainda a cantora brasileira, pedindo a Piovani para ”acordar” e deixar o passado para trás.