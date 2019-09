O naufrágio de um barco com turistas no sul da Índia, no rio Godavari, perto da vila Kachuluru, no estado de Hyderabad, provocou 12 mortos e 35 desaparecidos, segundo o ministro do Interior do país.

O barco tinha 72 pessoas a bordo e virou-se ao contrário durante a viagem. Transportava turistas do templo Gandi Pochamma para a vila montanhosa de Papikondalu.