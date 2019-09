Kim Jong-un enviou uma carta ao presidente norte-americano, a convidá-lo para uma reunião em Pyongyang. Segundo o jornal Chosun Ilbo, o líder da Coreia do Norte enviou a carta na segunda quinzena de agosto.

Já no passado dia 9 de setembro, o responsável pelas Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son-hui, informou que Pyongyang está disposto a retomar as negociações com os EUA no final deste mês.