Mulher sequestra crianças de um e quatro anos com ajuda de quatro homens em Lisboa

Duas crianças, de um e quatro anos de idade, foram sequestradas pela mãe biológica, ao final da tarde de domingo.

Os dois menores estavam com uma tia, em Lisboa, quando foram levados pela mãe biológica, com a ajuda de quatro homens, sendo que a polícia conseguiu resgatar as crianças pouco depois.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS), citada pela agência Lusa, esclareceu que se tratou de um caso relacionado com a regulação do poder paternal das duas crianças.

Os menores estão à guarda da tia devido a alegados problemas psiquiátricos dos pais biológicos.

O alerta foi dado pela tia, ao final da tarde de domingo, após a mãe das crianças a ter abordado junto ao Jardim Zoológico de Lisboa, tendo conseguido levar as crianças à força, com a ajuda de quatro homens.