Cristiano Ronaldo desfez-se em lágrimas ao ver vídeo inédito do pai

Cristiano Ronaldo não conteve as emoções numa entrevista com Piers Morgan, que será emitida esta terça-feira, na íntegra, na televisão britânica ITV.

O jogador português desfez-se em lágrimas ao ver um vídeo inédito do seu pai, que morreu em 2005, a elogiá-lo.

"Nunca tinha visto isto. Inacreditável", confidenciou Cristiano Ronaldo. No vídeo, José Dinis Aveiro mostra-se orgulhoso do filho ao falar das suas conquistas.

O atleta ficou surpreendido com as suas próprias lágrimas, dizendo que não estava à espera daquela reação.

"Eu realmente não conheço a 100% o meu pai. Ele era uma pessoa alcoólica. Eu nunca falei com ele numa conversa normal. Foi difícil", confessou o jogador da Juventus.



Sublinhe-se que, Ronaldo tinha 20 anos quando o pai morreu de insuficiência hepática, ou seja perdeu as maiores conquistas do internacional português.

Cristiano Ronaldo pediu as imagens do pai para poder levar consigo e mostrar ao resto da família.

