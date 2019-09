Incêndio deflagra em prédio devoluto em Almada

Chamas começaram no primeiro andar, mas propagaram-se até à cobertura do edifício.

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira de manhã num prédio devoluto, no Laranjeiro, em Almada.

As chamas começaram no primeiro andar do edifício desabitado, tendo chegado à cobertura do prédio, segundo o Correio da Manhã.

O alerta foi dado às 8h57, no local estiveram 18 operacionais e sete veículos dos bombeiros de Cacilhas, Almada, agentes da PSP, elementos da Proteção Civil e um piquete da EDP.

Não houve vítimas a registar e não foi necessária a evacuação dos edifícios contíguos.

As causas do incêndio estão a ser investigadas.