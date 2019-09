Morreu Ric Ocasek, vocalista dos Cars

A banda formada em meados dos anos 70 por Ric Ocasek foi uma das mais populares bandas do estilo new wave dos Estados Unidos.

Ric Ocasek, vocalista e compositor da banda norte-americana The Cars, morreu este domingo aos 75 anos. O vocalista foi encontrado sem sentidos na sua casa em Manhattan, pela sua família. Ainda não foram reveladas a causa da sua morte.

A banda formada em meados dos anos 70 por Ric Ocasek foi uma das mais populares bandas do estilo new wave dos Estados Unidos, tendo como grandes êxitos canções como “My Best Friend's Girl”, “Drive” ou “Good Times Roll”.

Depois do fim da banda, em 1988, Ric Ocasek lançou-se numa carreira a solo, sendo o álbum “This side of Paradise”, o mais ouvido pelo público norte-americano entre os seus trabalhos, tendo conseguido colocar duas músicas no top 100 no ano de 1986. Trabalhou também como produtor de bandas como No Doubt, D Generation ou Bad Religion.

Os Cars voltaram a juntar-se em 2010, lançando o álbum "Move Like This",que esteve no top 7 da Billboard, e em 2018 atuaram no Rock and Roll Hall of Famem, altura em que passaram a fazer parte da lista restrita de artistas que mudaram o mundo da música.

Ric Ocasek deixa seis filhos, dois de cada um dos seus três casamentos, 14 álbuns, metade a solo e a outra metade com a sua banda Cars.