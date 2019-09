Laura Dern nega relação com Bradley Cooper

Depois de vários comentários e rumores sobre a possibilidade de existir uma possível relação entre Laura Dern e Bradley Cooper, depois de estes terem sido vistos a almoçar, semanas depois do fim da relação do ator com Irina Shayk, a atriz de Big Little Lies decidiu vir a público desmentir qualquer tipo de romance.

Segundo Laura Dern, o protagonista do filme Assim Nasce uma Estrela é como se fosse da "família"e é um dos seus "melhores amigos".

"Somo amigos incríveis. Temos muita sorte. Somos como família. [...] Ele é um grande ser e um dos meus melhores amigos. Não culpo ninguém por ter uma grande curiosidade pela sua vida, porque ele é espetacular", disse Laura, de 52 anos, à Us Weekly.

Recorde-se que Bradley acabou a relação com a modelo Irina Shayk, em junho deste ano, depois de vários rumores terem indicado que este tinha uma relação com Lady Gaga, algo que ambos sempre negaram. O ex-casal tem uma filha de dois anos, Lea.