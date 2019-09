Mark Ruffalo responde a afirmação polémica de Boris Johnson

Depois de o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se ter comparado ao super-herói Incrível Hulk, uma personagem de banda desenhada da Marvel, e ter dito que “quão mais louco o Hulk fica, mais forte o Hulk fica”, prometendo que irá concretizar a saída do Reino Unido a 31 de outubro - data limite - seja de que forma for, Mark Ruffalo, o ator que interpreta Hulk na saga os Vingadores, decidiu reccordar outros aspetos da personagem.

“Boris Johnson esquece-se de que o Hulk só luta pelo bem do todo. Apesar de louco e forte, ele também pode ser intenso e destrutivo. O Hulk funciona melhor quando está em uníssono com uma equipa e é um desastre quando está sozinho. Além disso...ele tem sempre o Dr. Banner que o ajuda com ciência e razão”, escreveu o ator no Twitter.

Boris Johnson forgets that the Hulk only fights for the good of the whole. Mad and strong can also be dense and destructive. The Hulk works best when he is in unison with a team, and is a disaster when he is alone. Plus...he’s always got Dr. Banner with science and reason. pic.twitter.com/jN8BDzgpWl