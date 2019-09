Há 200 vagas para estagiar 'lá fora'

Arrancou mais uma edição do programa INOV Contacto, um programa de estágios internacionais remunerados.

Até dia 10 de outubro, os jovens portugueses podem candidatar-se a um estagio com uma duração entre seis e nove meses. Existem oprotunidades em empresas portuguesas e etsrangeiras de todas as áreas profissionais, em mais de 80 países.

Os candidatos têm de ser licenciados e não podem ter mais de 29 anos. Têm também de apresentar um certificado de nível de inglês e não podem estra nem a trabalhar nem a estudar na altura da candidatura. Ao todo, existem 200 vagas disponíveis. Entre 10 de setembro e 10 de outubro, os candidatos “poderão ver respondidas todas as suas questões em duas sessões de esclarecimento que se realizarão em Lisboa - no dia 18 de setembro, e no Porto - no dia 25 de setembro, a partir das 15h nas instalações da AICEP [Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal] das respetivas cidades, e para as quais também se podem inscrever online ou simplesmente aparecer”, refere o comunicado enviado às redações.

“Algo que diferencia este de outros programas existentes no mercado é o fator surpresa. Quando um candidato se inscreve, não pode escolher o seu destino, já que é à equipa do INOV Contacto que compete fazer o match entre o candidato e empresa. É uma situação que implica um voto de confiança por parte dos candidatos, mas para aqueles jovens que se encontrem altamente motivados para vivenciar algo de diferente e não se sintam condicionados por uma ideia pré-estabelecida, poderão beneficiar de uma experiência única no estrangeiro proporcionada pela AICEP”, explica, em comunicado, Maria João Bobone, responsável pelo programa.

“Os dados da AICEP mostram que 95% dos participantes aceitam e consideram uma enorme mais-valia a experiência de estágio que lhes foi proporcionada, reconhecendo, muitos deles, que foi esta aposta no desconhecido que os levou a decidir abraçar o desafio que definitivamente marcou e mudou as suas vidas para melhor”, acrescenta.

O INOV Contacto já levou, em 23 edições, seis mil jovens a estagiar em mais de 1.100 empresas e organizações espalhadas por 82 países, “em locais tão variados como Estados Unidos, Espanha, Brasil, Moçambique, China, Reino Unido, Namíbia, Gana, Cazaquistão, Irão. Nas primeiras 4 semanas após concluírem o estágio, 60% dos participantes encontra emprego, seja na empresa de acolhimento ou numa nova entidade”, refere o comunicado.

O valor atribuído abrange as viagens de ida e volta entre Portugal e o país de destino, uma bolsa de formação mensal, subsídio de refeição e ainda um subsídio de alojamento que varia entre os 1.500 e os 1.800 euros líquidos, conforme o custo de vida de cada país.

O INOV Contacto é promovido pela AICEP e é cofinanciado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), pelo Portugal 2020 e pela União Europeia.