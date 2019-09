Anselmo Ralph surpreende seguidores e mostra-se sem óculos escuros

São raras as imagens do cantor sem o habitual acessório

O cantor Anselmo Ralph habituou o público à sua imagem de óculos escuros e é raro surgir sem os mesmos. Esta segunda-feira, o cantor decidiu surpreendeu os seguidores e mostrou-se sem o seu acessório de eleição.

“E assim começa a semana, yes you can [sim, tu consegues]”, escreveu o cantor na legenda da imagem, onde surge no ginásio sem os óculos de sol.

Recorde-se que Anselmo Ralph usa óculos escuros devido ao facto de sofrer de miastenia grave – uma doença crónica, autoimune, que atinge os músculos que coordenam o olho.

