Ator de Beverly Hills 90210 morreu aos 49 anos

O ator Brian Turk morreu na passada sexta-feira aos 49 anos, um ano depois de ter sido diagnosticado com cancro.

Brian Turk era casado e tinha um filho de oito anos.

O norte-americano tornou-se conhecido do público na série Beverly Hills 90210, mas também participou em Serviço de Urgência, Carnivale, Boy Meets World e Mentes Criminosas.

No cinema o ator fez parte do elenco de filmes como American Pie 2, Crocodile Dundee in Los Angeles e The Lost World: Jurassic Park.