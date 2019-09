Condutor em fuga. Menor em estado grave após atropelamento em Viseu

PSP não encontra rasto do Opel Corsa branco, que não foi apanhado pelas câmaras do Palácio do Gelo. Para já acredita-se que tenha sido um atropelamento acidental. Família pede ajuda no Facebook

Uma adolescente foi atropelada no último sábado junto ao Palácio do Gelo, em Viseu, tendo o condutor fugido do local sem prestar auxílio. A menor está em estado grave no hospital e a PSP ainda não identificou o responsável, mas tem em seu poder a grelha do automóvel, que ficou no local.

Ao i uma fonte conhecedora do caso explicou que “o carro deverá ter ficado com o capot amachucado e o para-brisas partido, dado o impacto”. E acrescentou que nenhuma das câmaras do Palácio do Gelo captou o momento. O i sabe que já foram passadas a pente fino outras câmaras de vídeo vigilância, mas sem sucesso.

Família revoltada pede ajuda no Facebook

A família da menor já divulgou no Facebook um apelo, onde se mostra revoltada com a situação.

“Peço o favor a quem tenha presenciado um brutal atropelamento de uma jovem esta noite perto do Palácio do Gelo / Viseu (cerca das 20h) que me informe por esta via”, começa por referir a publicação, adiantando: “O assassino que cometeu tal ato fugiu do local, não prestando qualquer assistência à vítima. Sabemos apenas que conduzia um Opel Corsa branco.

A grelha do pára-choques ficou caída no local”.

“Se alguém vir na cidade ou arredores algum veículo com estas características e sem a dita grelha, pede-se o favor de entrarem em contacto urgente comigo ou com as autoridades.

Vamos apanhar este assassino à solta. Hoje foi a minha irmã, amanhã pode ser qualquer um de vocês ou dos vossos. Partilhem ao máximo esta publicação. Muito obrigado”, conclui.