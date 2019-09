Vítima de violência doméstica pede à polícia que partilhe foto chocante de agressões como forma de sensibilização

A imagem pode ser chocante, mas se for o suficiente para sensibilizar para a violência doméstica, o objetivo de Lyyn Hart, uma das vítimas deste flagelo, foi cumprido. Esta sexta-feira, a polícia de West Midlands, no Reino Unido, partilhou uma fotografia do rosto da britânica, de 53 anos, na sequência das agressões, depois de ser a própria a solicitar a publicação da mesma de forma a sensibilizar para o tema.

A imagem foi tirada em maio deste ano, depois de Lyyn ser brutalmente agredida pelo seu companheiro, David Harrison, de 52 anos.

Depois de chegar a casa embriagado, o homem agrediu Lyyn até esta ficar no chão, imóvel, naquele que seria o mais grave dos vários ataques que já havia cometido contra a mulher.

David Harrison acabou por ser detido no dia seguinte, dizendo-se inocente e alegando que a mulher havia caído das escadas. Lyyn teve de ser levada de urgência para um hospital.

"A Lynn é uma sobrevivente e outras vítimas podem encontrar refúgio e consolo na coragem que ela demonstrou", referiu a polícia, elogiando Lyyn como uma "corajosa” vítima de violência doméstica.

David Harrison foi condenado a sete anos de prisão.