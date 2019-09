Carro despista-se, cai em ravina e provoca incêndio florestal em Arcos de Valdevez. Dois jovens em estado grave

Seguiam no carro quatro jovens

Dois jovens estão em estado grave, depois de a viatura em que seguiam se despistar e cair numa ravina com seis metros, na tarde desta segunda-feira, em Pacô, Arcos de Valdevez.

Segundo o Jornal de Notícias, no carro seguiam ainda outros dois jovens, e todos os passageiros têm idades na casa dos 20 anos. A viatura acabou por se incendiar e provocar um incêndio florestal.

Em declarações ao mesmo jornal, Filipe Guimarães, Comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, explicou que o carro circulava na Estrada Municipal 530 e entrou em despiste numa das curvas da via, em Água Levada, "provavelmente devido ao piso escorregadio, provocado pela chuva".

"A viatura caiu na ravina, deu três ou quatro cambalhotas e só parou quando embateu contra um pinheiro, a cerca de seis metros de desnível da estrada. Incendiou-se e provocou incêndio florestal", informou ainda.

As quatro vítimas, uma rapariga e três rapazes, foram transportados para o Hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo.

"Dois deles ficaram em estado grave", adiantou.

O acidente ocorreu pouco depois das 14h00 e a EM530 esteve cortada ao trânsito cerca de três horas.