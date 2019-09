Ringo Starr e Paul McCartney juntos para gravar canção de Lennon

Grow with me estará incluída no vigésimo disco a solo do britânico, What’s my name.

Ringo Starr convidou Paul McCartney para gravar uma música inacabada de John Lennon, do seu disco Double Fantasy de 1980.

“Simplesmente adorei a canção. Cantei-a o melhor que pude; acho que me supero quando penso tão profundamente no John. Fiz o meu melhor. Fizemos o nosso melhor”, comentou o ex-baterista dos Beatles, citado pelo diário britânico The Guardian. Esta é mais uma oportunidade para homenagear a obra de John Lennon.