Teatro do Bairro Alto reabre a 11 de outubro

A inclusão do Teatro nas salas municipais ocorreu no âmbito do projeto de remodelação desta rede, em dezembro de 2017.

O renovado teatro do Bairro Alto reabre a 11 de de outubro, devido ao fecho de dois teatros na cidade: o da Cornucópia, encerrado em 2016, e o Teatro Maria Matos, que não apresenta qualquer programação há mais de um ano.

No início do verão, o Teatro do Bairro Alto, liderado por Francisco Frazão, começou por apresentar uma série de espetáculos fora de portas, em vários locais de Lisboa próximos deste espaço. Agora, volta a abrir ao público, com uma agenda recheada de artistas internacionais emergentes. A inclusão do Teatro nas salas municipais ocorreu no âmbito do projeto de remodelação desta rede, em dezembro de 2017.