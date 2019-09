Carreiras entra na campanha ao lado de Rui Rio

O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, entra hoje na campanha do PSD. O ex-vice-presidente do partido nos tempos de Passos Coelho tem sido um dos principais críticos da atual direção do partido, mas aceitou o convite para estar ao lado de Rui Rio na apresentação dos candidatos pelo círculo eleitoral de Lisboa, no Estoril.

Esta é a primeira vez que o líder do PSD e o presidente da Câmara de Cascais vão estar juntos numa iniciativa do partido. Carlos Carreiras já reconheceu publicamente que não conhece o líder do PSD. “Ele é do Porto e eu sou de Cascais. Há uma distância de 300 quilómetros. Do ponto de vista geracional, ele é ligeiramente mais velho do que eu e não nos cruzámos assim tanto. O que é certo é que não o conheço e nunca falei com ele”, disse, em entrevista ao SOL, o autarca de Cascais.

Carreiras tem sido bastante duro com a estratégia da atual direção do PSD. Num artigo no i, em agosto, escreveu que “o PSD está há muito em greve de combate político” e criticou a “absoluta inoperância da oposição”. O evento, ao final do dia no Tamariz, servirá para apresentar os candidatos a Lisboa. A cabeça-de-lista, Filipa Roseta, foi uma das apostas de Rui Rio e é vereadora na Câmara de Cascais.