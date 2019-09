Treinador no hospital muda rumo da equipa do Bolonha com um telefonema. Equipa agradece com serenata | VÍDEO

O treinador do Bolonha, Sinisa Mihajlovic, não pôde comparecer no último jogo da equipa contra o Brescia, algo que desmotivou a equipa. O profissional estava no hospital a ser submetido a quimioterapia, o que o impediu de apoiar os jogadores presencialmente. No entanto, uma atitude de Mihajlovic mudou todo o rumo do jogo.

No final da primeira parte, a equipa de Mihajlovic estava a perder por 3-1. Durante o intervalo, mesmo estando no hospital, o treinador decidiu ligar aos jogadores e dar-lhes um discurso motivacional, que mudou tudo. Depois do intervalo, o Bolonha ganhou garra e acabou por vencer a partida por 4-3.

Depois do jogo, a equipa decidiu surprender o treinador e visitá-lo ao hospital Sant'Orsola. No vídeo, pode ver-se a equipa a fazer uma serenata à janela de hospital onde se encontrava Mihajlovic, a gritar e a aplaudir o técnico.

Mihajlovic revelou em julho que sofria de leucemia, mas disse que tal não o ia impedir de continuar ao lado do clube. "Quando me informaram, foi um choque enorme. Passei dois dias a chorar no meu quarto, mas não foram lágrimas de medo, porque sei que vou vencer a doença. É recuperável e vou vencer", afirmou o técnico, de 50 anos, durante uma conferência de imprensa na altura.