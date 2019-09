IPMA prevê dia marcado por trovada, aguaceiros e granizo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um dia marcado por trovoada, chuva e granizo, esta terça-feira, em algumas regiões do país.

Apesar do céu geralmente pouco nublado, excetuando a região do litoral oeste onde este se irá apresentar muito nublado até meio da manhã e é esperado que ocorra um aumento da nebulosidade durante a tarde, é previsto que ocorra trovoada durante o dia, na zona interior do país.

Também na região sul, estão previstos aguaceiros durante a tarde, que podem ser de granizo, sendo dispersos e pouco frequentes, de acordo com o instituto.

Ainda no litoral oeste e no Alentejo é esperada neblina ou nevoeiro durante a parte da manhã, mantendo-se durante a tarde em alguns locais.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 14ºC em Faro e os 18ºC em Viana do Castelo, Braga, Bragança, Guarda, Évora, Beja e Setúbal. Já as máximas vão oscilar entre os 21ºC, no Porto e em Viana do Castelo e os 32ºC, em Santarém.