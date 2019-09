Dois dos bombeiros feridos no incêndio da Sertã recebem visita de Marcelo

O Presidente da República visitou ontem operacionais que estão internados no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deslocou-se ontem aos hospitais de Coimbra, numa viagem não anunciada, para visitar dois dos bombeiros feridos no incêndio da Sertã, que começou na sexta-feira passada. Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República informa-se que Marcelo Rebelo de Sousa se inteirou da condição destes dois operacionais do combate às chamas e lhes desejou as “rápidas melhoras”.

É ainda ainda explicado que a viagem não foi anunciada dado o timing da mesma: “Atendendo ao período pré-eleitoral em curso, a visita não foi anunciada, sendo apenas informada a direção do hospital”, pode ler-se na mesma nota.

O chefe de Estado português destacou ainda a “forma exemplar e dedicada como os bombeiros têm continuado a proteger os portugueses, por vezes em condições bem difíceis e muitas vezes com grandes sacrifícios, saudando e agradecendo o seu empenhamento e papel fundamental na luta ao flagelo dos fogos”.

Recorde-se que os dois bombeiros que receberam a visita de Marcelo Rebelo de Sousa ficaram feridos quando combatiam um incêndio que deflagrou no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco.

Nesse combate às chamas, segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foram dez as pessoas a ficar feridas, das quais nove eram bombeiros e um civil. Foram ainda assistidas outras cinco pessoas.

O combate às chamas começou às 14h50 de sexta-feira e prolongou-se noite dentro, sendo só resolvida a situação já durante o dia de sábado. No terreno estiveram mais de 600 bombeiros ao longo de toda a operação, apoiados por quase 200 viaturas e vários meios aéreos.