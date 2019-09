Banco de Portugal revela que crédito ao consumo bate recorde

O crédito ao consumo bateu todos os recordes e fixou-se, no mês de julho, nos 687 milhões. Os dados foram ontem revelados pelo Banco de Portugal: o crédito para este fim registou uma variação homóloga de 21,5%. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, o aumento é de 15,2%.

No que diz respeito ao crédito pessoal, o Banco de Portugal revela que o valor se fixa nos 304 milhões de euros, o que representa um aumento homólogo de 29,1%, tendo sido o crédito que deu mais impulso à subida. O número de contratos foi superior a 43 mil.

O crédito automóvel também subiu: fixou-se em julho nos 298 milhões de euros, valor que corresponde a um aumento de 5,4%. O número de contratos registou também um aumento de 6,7%

para os 21332.

Os cartões e contas a descoberto registaram um crescimento de 8,9% para 85 milhões de euros. O número de contratos também mostra um crescimento de 8,6% para quase

67 mil.