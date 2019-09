Recluso morre queimado em prisão de Lisboa

Um homem, com cerca de 30 anos, morreu ao início da madrugada desta terça-feira depois de alegadamente ter ateado fogo à cela onde se encontrava detido há seis meses, no âmbito de prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

O recluso estava sozinho numa cela, e o fogo terá começado por volta das 23h. Os Guardas Prisionais dirigiram-se de imediato à divisão assim que se aperceberam do incêndio, tendo encontrado o homem com ferimentos graves, mas ainda com vida, segundo o Correio da Manhã.

Foi transportado de urgência para o Hospital de Santa Maria, onde apesar dos esforços e manobras de reanimação, viria a morrer, não tendo resistido à gravidade das queimaduras.



O óbito foi declarado à 1h.



A origem do incêndio, que terá sido provocado pelo próprio, está a ser investigada.