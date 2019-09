Homem mata mulher e quatro filhos

Casei Jones e os quatro filhos - Cameron Bowers, de dez anos, Preston Bowers, de cinco, Mercalli Jones, de três, e Aiyana Jones, de um ano - foram dados como desparecidos pela família da mulher, no sábado à noite, depois de terem sido vistos pela última vez, há seis semanas, no estado da Flórida, onde residem.

A polícia de Marion começou de imediato as buscas, no entanto não demorou muito a encontrar Casei e a perceber o que tinha acontecido. Quando o marido de Casei e pai das quatro crianças teve um acidente com a sua carrinha, a cerca de 240km da sua casa, as autoridades apareceram no local e notaram um "odor estranho" a sair do veículo.

Quando questionaram o homem sobre o que tinha na carrinha, Michael Wayne Jones Jr disse às autoridades que o deveriam prender "porque há um cadáver dentro da carrinha". As autoridades descobriram então os restos mortais de Casei Jones, dentro do automóvel.

Wayne Jones levou ainda os agentes à floresta, em Charleston, onde foram encontrados outros restos mortais, que as autoridades acreditam pertencer aos filhos do homem.

Michael Jones Jr. foi detido por conduzir sem habilitação legal e ser um fugitivo da justiça, tendo já sido pedida uma acusação para os crimes de homicídio de segundo grau.