Jon Bon Jovi chama fã ao palco e dá-lhe um beijo na boca

Uma fã dos Bon Jovi mal pode acreditar na sua sorte. Durante um concerto da banda em Espanha, Kaitlyn Maxwell, de 22 anos, foi chamada ao palco.

Jon Bon Jovi cantava em plenos pulmões o hit ‘It's My Life' e do nada ‘espeta’ um beijo na boca da fã, que ia desmaiando de emoção.

Eufórica, Kaitlyn Maxwell contou no programa 'The Today Show’, que o cantor a fez “sentir a melhor pessoa do mundo durante seis minutos".

E pelos vistos, a mãe de Kaitlyn Maxwell também partilhou do mesmo entusiasmo, pois confessou que após o grande momento da filha em palco, esta a beijou também na boca.

"Assim consegui um pouco do ADN do Jon", revelou a mãe, que nem quis que o marido fosse com elas ao concerto, para poder ‘contemplar’ o homem dos seus sonhos sem sentimentos de culpa.

"My husband wanted to come, but Jon's my hall pass so there's no way he was coming with me!" 😂 22-year-old Kaitlyn stole her mother's dream man when she was pulled on stage to perform with Jon Bon Jovi, how good! #9Today pic.twitter.com/EE9kR5P8fN