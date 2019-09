Freitas do Amaral internado no Hospital da CUF

O antigo líder do CDS está hospitalizado e a “realizar exames clínicos”.

Diogo Freitas do Amaral está internado desde segunda-feira no Hospital da CUF em Cascais. À agência Lusa, a família do antigo presidente disse que este se encontrava “nos cuidados intermédios a realizar exames clínicos”.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros tem 78 anos e ainda este ano lançou o seu terceiro livro. “Mais 35 anos de democracia – um percurso singular” é o nome da obra editada pela Bertrand e que abrange o período entre 1982 e 2017.

O primeiro líder do CDS recordou o seu “percurso singular” de intervenção política e, na celebração, que contou com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que acentuou valores “ora de direita ora de esquerda”, sem nunca se desviar “do quadro amplo” da democracia-cristã.