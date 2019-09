Carclasse com forte aposta nos usados certificados da Mercedes-Benz

Concessionária líder no país para a Mercedes-Benz decidiu apostar numa equipa experiente e empenhada. O negócio tem crescido e as vantagens existentes são muitas.

A Carclasse continua a dar cartas no mundo automóvel com destaque para o departamento de viaturas usadas, que existe na Avenida Marechal Gomes da Costa, em Lisboa, deste 2011.

O negócio corria bem mas a empresa quis ir mais longe. A Carclasse decidiu apostar numa equipa experiente e empenhada, depois da entrada em fevereiro, do chefe de vendas, José Ramalho. «Desde aí estamos a fazer uma consolidação de uma equipa experiente, coesa, conhecedora do mercado», explicou Miguel Borges, diretor comercial.

A aposta foi ganha até porque, neste momento, os índices de crescimento estão acima da média da rede Mercedes-Benz, «resultado também das novas instalações, da forma de expor e da equipa, que é a base de tudo», garante Miguel Borges.

A estes fatores juntam-se a qualidade e a variedade dos produtos que a Carclasse tem para oferecer num showroom com mais de 100 veículos usados.

«A nova aposta da Carclasse no seu departamento de usados é o renascer. O departamento foi-se degradando e agora fizemos uma aposta séria e eficaz de forma a atingirmos os resultados que estamos a conseguir atingir», congratula-se o diretor comercial.

A partir de agora, o objetivo é continuar sempre a subir com o objetivo de tornar o departamento de usados da Carclasse o maior player de usados do país dentro da Mercedes-Benz.

Até porque, garante a concessionária, os indicadores já jogam a favor.

«Se juntarmos norte e sul, estamos em primeiro lugar porque a Carclasse já é o principal concessionário Mercedes-Benz do país».

Os responsáveis mostram-se bastante orgulhosos do espaço. Segundo a Carclasse, estas instalações dignificam muito a atividade dos usados das marcas, sendo seguramente uma das melhores da rede.

As condições para quem decide comprar carro usado na Carclasse também são vantajosas, uma vez que são oferecidos quatro anos de garantia da própria marca Mercedes-Benz Certified.

O ano passado foi positivo no que diz respeito à venda de carros usados, com a Carclasse a conseguir vender mais de 700 viaturas.

Evento de usados

A Carclasse prepara-se para receber, de 17 a 20 de outubro um evento de usados onde o visitante pode apreciar mais de 300 viaturas da marca Mercedes, Smart, Jaguar e Land Rover. Mas, até lá, ainda há muito trabalho a fazer: a partir desta segunda-feira, dia 16, a equipa de usados estará aberto todos os dias da semana non-stop até ao final do evento de usados.

Além disso, a marca tem ainda o novo renting de usados onde é possível conseguir um Mercedes-Benz com mais renda mensal abaixo dos 200 euros por mês.

«O evento começa a ser preparado com antecedência, preparamos o stock, convertemos todo o espaço de parque numa área de exposição com mais de 300 viaturas e abrimos as portas com uma equipa de 30 pessoas comerciais prontas para atender todos os visitantes», explicou Miguel Borges.

E há uma condição que o departamento de usados da Carclasse faz questão de garantir aos seus clientes: a garantia de que, à data do lançamento do evento, não há nenhum carro no mercado mais barato e nas mesmas condições. «O evento começa a uma quinta-feira e não quer dizer que na sexta-feira não haja já correções de valores da concorrência. Mas quando o evento é projetado, é garantido que no mercado virtual - o único que nós conseguimos ler - não existe carro mais barato e dentro das mesmas condições que o nosso», prometeu Miguel Borges.

Durante todo o evento há várias condições especiais para o visitante com destaque para a Happy Hour: durante os quatro dias do evento, há uma hora em cada dia onde um carro é vendido a um preço «bombástico». «Os clientes não sabem qual é o carro. Nós anunciamos um preço mesmo de nos fazer perder dinheiro. São quatro dias, quatro carros», explicou José Ramalho.

Já o atendimento ao cliente é personalizado e é um dos fatores de sucesso da marca.