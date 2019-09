Bispo do Porto critica justiça e feministas no caso de freira violada e assassinada

D. Manuel Linda publicou uma mensagem no site da diocese do Porto onde apela a “alguma reflexão social”. O bispo afirma ainda que o sistema judiciário “falhou redondamente” e que nenhum organismo “que diz defender os direitos humanos” interveio no caso da freira Antónia Pinho, que foi morta e posteriormente violada no passado dia 8 de setembro.

No site da Diocese do Porto, o bispo alerta para a necessidade de haver uma reflexão a três níveis.

Começa por falar na existência de “verdadeiros monstros”, chamando a atenção para a responsabilidade que a sociedade tem de “no mínimo, proteger os mais vulneráveis da sua ação devastadora” e demonstrando as suas dúvidas acerca de se foi isso que aconteceu. “Não sei se as prisões são centros de recuperação ou ‘escolas de crime requintando. Não sei”, escreve o bispo, referindo-se ao facto de o homem de 44 anos já ter sido acusado anteriormente de crimes de violação.

Após colocar o sistema prisional em causa, D.Manuel Linda afirma ainda que “é pouco previsível” que este seja “chamado à pedra”.

Por fim, o bispo aponta o dedo ainda a políticos, deputados e organizações que “dizem defender” os direitos humanos, acusando-os de não terem intervindo por se tratar “se uma pessoa afeta à Igreja”.