Venceu o cancro e atravessou a nado o Canal da Mancha quatro vezes sem parar

Sarah Thomas, uma sobrevivente de cancro da mama, atravessou a nado o Canal da Mancha quatro vezes sem parar. No total, a mulher, de 37 anos, percorreu 215 quilómetros num total de 54 horas. O feito, conseguido pela primeira vez, foi dedicado aos companheiros de luta da norte-americana.

Segundo o jornal britânico Guardian, Sarah iniciou o desafio pelas 00h07 de domingo e terminou pelas 06h30 desta terça-feira. A viagem, que era suposto ter a distância de 135 quilómetros, acabou por ser de 215 quilómetros devido às marés.

Até então já outros quatro nadadores tinham conseguido atravessar o canal três vezes sem parar, mas a norte-americana foi a primeira a conseguir fazê-lo quatro vezes.

Através das redes sociais, um dos membros da equipa de apoio deu conta das condições na última volta da prova. Aquela que já era esperada como “a volta mais desafiante da prova” tornou-se ainda mais difícil devido às más condições meteorológicas.

Mas Sarah conseguiu e no fim celebrou com champanhe e chocolates.

"É fantástico e absolutamente inspirador. No final estávamos muito emocionados", revelou Kevin Murphy, um observador oficial da prova.

Sarah foi diagnosticada com uma forma agressiva de cancro da mama em novembro de 2017. A mulher, que teve de ser submetida a quimioterapia, cirurgia e radiação, costumava nadar para tentar lidar com o diagnóstico.

"Isto foi para todos os que têm rezado pelas nossas vidas, que têm pensado, em desespero, o que é que virá a seguir e que têm lutado para que a dor e o medo não tomem conta de si. É para todos os que estão a começar a jornada do cancro e para todos os que estão a florescer com o cancro já no passado", disse a norte-americana no final da prova.