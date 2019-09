Sete pessoas já morreram devido a tempestade em Espanha

O corpo de um holandês foi encontrado esta terça-feira em San Fulgencio, “a seis quilómetros do local onde desapareceu”, segundo o porta-voz da autarquia de Alicante, a província mais afetada pelas inundações. O holandês foi levado pela água num canal no município de Dolores.

Com a morte do homem de 66 anos, que era procurado desde domingo, sobe para sete o número de mortos que a tempestade que se instalou no sudeste de Espanha provocou.

Milhares de pessoas foram obrigadas a retirar-se das suas casas devido ao mau tempo. Aldeias inteiras foram isoladas e estradas e caminhos-de-ferro cortados, em forma de prevenção.

Valência e Múrcia foram as zonas mais afetadas de Espanha. Madrid e Castela-Mancha, no centro, e Andaluzia, a sul, foram as zonas menos afetadas pelo temporal.