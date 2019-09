Liga dos Campeões. Bruno Lage lança Tomás Tavares e Jota de início

Já são conhecidos os onzes iniciais de Benfica e RB Leipzig para o encontro da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, a ter início daqui a pouco no Estádio da Luz, e com duas grandes novidades na equipa encarnada: Tomás Tavares e Jota foram escolhidos por Bruno Lage para fazer parte da equipa titular.

No caso do lateral-direito de 18 anos, trata-se mesmo da estreia absoluta com a camisola da equipa principal do Benfica, depois de não ter conseguido atuar no jogo com o Gil Vicente - chegou a estar junto à linha lateral, pronto para entrar, mas a partida terminou antes de ser processada a substituição. Tomás Tavares surge no lugar de André Almeida, que nem estará no banco.

Jota, por seu lado, relega Seferovic para o banco, no que será apenas o seu segundo jogo como titular no Benfica - curiosamente, o primeiro aconteceu também num jogo das competições europeias, no caso a Liga Europa, na época passada. Bruno Lage surpreendeu ainda ao deixar Rafa no banco, apostando em Cervi, que ainda não soma qualquer minuto esta temporada.

Onzes iniciais

BENFICA

Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Fejsa, Taarabt e Cervi; Jota e Raúl de Tomás

Suplentes: Zlobin, Jardel, Nuno Tavares, Caio Júnior, David Tavares, Rafa e Seferovic

RB LEIPZIG

Gulácsi; Mukiele, Konaté e Orban; Demme, Sabitzer, Laimer, Forsberg e Halstenberg; Poulsen e Werner

Suplentes: Mvogo, Upamecano, Haidara, Klostermann, Lookman, Nkunku e Matheus Cunha.