Sobreviveu ao cancro duas vezes e agora venceu prémio de mais de quatro milhões de euros na lotaria

Stu MacDonald enfrentou por duas vezes uma batalha contra o cancro. No passado dia 7 de setembro, o norte-americano não viria só a ser o vencedor da luta contra a doença, mas também o premiado de 4.6 milhões de dólares, cerca de 1.1 milhões de euros, da lotaria estatal.

O homem, natural do estado do Oregonm tinha por hábito comprar cautelas da lotaria todas as semanas. Segundo a CNN, Stu contou que a sua mulher pedia sempre que este lhe levasse “a cautela vencedora”.

Precisamente no dia em que a esposa não lhe fez o pedido habitual, o norte-americano comprou a tutela que lhe deu um prémio milionário.

“Sou um homem muito sortudo...Sobrevivi ao cancro duas vezes e aqui estou. Isto é fantástico", confessou.

Livre de impostos, o homem levou para casa um prémio de 1.5 milhões de dólares, cerca de 2,3 milhões de euros.