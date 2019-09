"O Sporting pediu 15 milhões e de repente Bas Dost passou a custar apenas 7"

Depois da polémica transferência de Bast Dost do Sporting para o Einstracht Frankfurt, Fredi Bobic, diretor desportivo do clube alemão, admitiu esta terça-feira que o clube de Alvalade havia pedido no início do verão um valor bem mais exigente pelo avançado.

Recorde-se que o holandês deixou o Sporting ao fim de três épocas. O avançado custou ao Eintracht Frankfurt sete milhões de euros, um valor que, de acordo com Fredi Bobic, é bem mais baixo do que o exigido pelos leões numa primeira abordagem.

"Havia interesse há muito tempo. Em julho o Sporting não o queria vender por uma verba abaixo dos 15/20 milhões de euros. Como tínhamos recebido muito dinheiro [o clube alemão faturou 100 milhões de euros após as vendas de Jovic e Haller], pensavam que poderíamos investir sem limite. Depois do fecho do mercado inglês, o Bas Dost de repente passou a custar apenas sete milhões de euros. O mercado muda de forma muito rápida. Primeiro apresentaram uma verba que não podíamos pagar, mas tudo mudou num ápice", disse Fredi Bobic, citado pela Sport1.