Acidente entre autocarro com 52 estudantes e viatura ligeira provoca um ferido grave na Covilhã

Um autocarro que transportava 52 estudantes colidiu com um veículo de passageiros, na Covilhã. O acidente provocou um ferido grave, que seguia na viatura ligeira, segundo declarações de uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

A vítima já foi transferida para o hospital para receber assistência médica, no entanto, não há conhecimento do seu estado de saúde. Os estudantes, com idades compreendidas entre os 14 e os 19 anos, escaparam ilesos ao acidente.

O alerta para o acidente foi dado às 08h00, na estrada nacional 230. O autocarro fazia a ligação entre Barco e Covilhã e após o acidente, acabou por prosseguir viagem, visto o autocarro não ter sofrido danos.