Ferido grave em centro comercial de Bragança devido a acidente com eletricidade

Este é o quarto acidente com eletricidade que ocorre no shopping.

Um eletricista ficou gravemente ferido, esta quarta-feira, num acidente de manutenção elétrica, no Bragança Shopping. Este é o quarto acidente que ocorre numa situação de manutenção elétrica, no espaço de 14 anos no centro comercial, no total houve uma vítima mortal e cinco feridos.

O homem, de 34 anos, foi eletrocutado enquanto estava a substituir contadores da EDP. Segundo declarações do segundo comandante da corporação de Bragança, Carlos Martins, à agência Lusa, a vítima apresentava queimaduras de segundo e terceiro graus, nos braços, no abdómen e nas pernas, tendo sido transportada para o hospital de Bragança, para receber assistência médica.

No primeiro acidente, um trabalhador morreu e outro ficou gravemente ferido em 2005. Ainda no mesmo ano, mais dois eletricistas ficaram feridos na manutenção elétrica do shopping, no entanto ficaram apenas com queimaduras ligeiras. Em novembro de 2016, outro eletricista ficou gravemente ferido, enquanto estava a substituir os contadores da EDP.

O caso que ocorreu esta quarta-feira vai ser investigado, de modo a que as respetivas autoridades consigam compreender melhor o que aconteceu. Em 2005, a Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT) responsabilizou a EDP e a empresa local, a Ribeiro e Gonçalves pelo acidente. As autoridades concluíram que existe falta de segurança nas condições de trabalho, o que originou a morte do eletricista.