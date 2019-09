Instrutor de voo e aluna morrem em queda de avião da Força Aérea espanhola no Mar Menor

Acidente aconteceu no mesmo local onde há menos de um mês caiu outro avião da Força Aérea, provocando a morte do piloto.

Um avião da Força Aérea espanhola caiu, esta quarta-feira no Mar Menor, ao largo de San Javier, município de Múrcia.

Os serviços de socorro adiantaram no twitter que receberam uma dezena de chamadas telefónicas através do 112, a reportar o sucedido.

12.00 h. El 1-1-2 recibe una decena de llamadas informando de que una aeronave del @EjercitoAire ha caído a Mar Menor, frente a #SanJavier. Servicios de emergencia en la zona. — 112 Región de Murcia (@112rmurcia) September 18, 2019

A bordo do aparelho estavam um instrutor de voo com uma aluna, sendo que ambos morreram, segundo uma publicação da Força Aérea também no Twitter

Instructor y alumna fallecidos — Ejército del Aire (@EjercitoAire) September 18, 2019

Sublinhe-se que há menos de um mês, a 26 de agosto, um avião C-101 da Força Aérea também sofreu uma queda, ao largo de Múrcia, que provocou a morte do único tripulante do aparelho.