Estudo revela nova cura para o cancro da próstata

Um estudo publicado pela revista científica Lancet revelou que o cancro da próstata pode vir a ter um novo tratamento. O estudo contou com cerca de 847 homens diagnosticados com a doença e realizou-se em Londres, no Hospital Royal Marsden e Instituto de Investigação sobre o Cancro.

Metade dos pacientes foram submetidos ao tratamento tradicional, que decorreu durante quase dois meses. Por norma, a radioterapia decorre ao longo de 39 sessões, porém, o que este estudo traz de novo é a possibilidade de realizar a radioterapia em apenas 5 sessões seguidas, aumentado a quantidade de radiação administrada, assim como a precisão.

Os restantes pacientes foram sujeitos a este tipo de tratamento e, segundo o autor do estudo, Douglas Brand, o novo tratamento demonstrou uma maior eficácia comparativamente ao método tradicional, assim como não revelou novos efeitos, pelo menos a curto-prazo.